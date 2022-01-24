Лукашенко заявил об усложнении ситуации на границе с Украиной

Обстановка на южных границах Беларуси все время усложняется, заявил сегодня Лукашенко заявил сегодня при утверждении решения на охрану Госграницы в 2022 году.

"Много сейчас разговоров по поводу наших южных границ. Обстановка все время усложняется", - заявил Лукашенко.

Высказывание Лукашенко подается на фоне информации Госпогранкомитета РБ о том, что с августа прошлого года в непосредственной близости от белорусских границ сосредоточена группировка силовых ведомств стран ЕС и Украины общей численностью около 32 тыс. человек.

«Вдоль границы продолжается возведение стационарных инженерных заграждений, активно применяется авиация, ведется разведка. В 2021 году число задержанных нарушителей границы увеличилось на 23%. 65 лиц, причастных к экстремистской деятельности, не смогли продолжить запланированный маршрут в Беларусь", - также говорится в сообщении.

Между тем, в Беларуси фактически стартовал первый этап совместных с Россией учений "Союзная решимость - 2022", в ходе которого в Беларусь прибудут в общей сложности около 200 железнодорожных составов с техникой и личным составом ВС РФ.

Второй этап, то есть сами учения, пройдет с 10 по 20 февраля не только на полигонах Беларуси, но и на участках местности вблизи ее границ, включая южные границы.