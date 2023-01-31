МВФ: Мир справляется с кризисом лучше, чем казалось осенью

Рост благосостояния в мире замедлился из-за вторжения России в Украину, инфляции и постковидного дефицита, однако мировая экономика оказалась прочнее, чем думали экономисты МВФ еще осенью.

Они говорят, что угроза рецессии миновала и дела пойдут в гору уже в следующем году, если только Владимир Путин не решится на эскалацию войны.

В опубликованном во вторник новом прогнозе Международного валютного фонда осенний пессимизм уступил место умеренному оптимизму. Помогла теплая зима, масштабная господдержка и готовность населения тратить накопленные за годы карантина деньги. В результате МВФ улучшил и оценку экономического роста в мире в прошлом году, и прогноз на текущий год, передает BBC.

МВФ полагает, что оживление потребления, инвестиций, производства и торговли приведет к росту мирового ВВП на 2,9% в текущем году после подъема на 3,4% в прошлом.

Обе оценки улучшены на 0,2 процентного пункта, что существенно, если учитывать, что мировой ВВП в прошлом году впервые превысил 100 трлн долларов. Однако это ниже среднегодового роста на 3,8%, наблюдавшегося с начала века и до пандемии (2000-2019 годы), несмотря на финансовый кризис 2008-2009 годов.

"Рост все равно слабее в историческом контексте, потому что деловая активность подавлена борьбой с инфляцией и войной России против Украины. Тем не менее наш новый прогноз менее мрачный, чем октябрьский", - сказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша и добавил, что сейчас ничто не указывает на риск рецессии - кризиса, при котором экономика не растет, а сокращается по меньшей мере полгода.

"Возможно, мы достигли переломного момента, и после замедления в этом году в следующем рост мировой экономики начнет восстанавливаться, а инфляция - замедляться", - сказал он.

Инфляцию разогнали энергетический кризис, вызванный газовой войной России против ЕС, а также дефицит товаров и услуг после пандемии, когда отложенные траты на отдых, покупки и развлечения взвинтили спрос, а предложение осталось прежним и даже немного подавленным, поскольку мировая фабрика товаров Китай оставался в локдауне.

Из-за инфляции центробанки повышают ставки, и дорожающие кредиты мешают бизнесу инвестировать, а людям - потреблять, потому что они больше тратят на выплату процентов и меньше берут в долг. В результате рост доходов, потребление, производство и экономика в целом тормозят.

Оптимизм МВФ основан на событиях лета и осени прошлого года, и фонд признает, что с тех пор не все идет гладко, а основные риски и проблемы никуда не делись.

"Рынки энергоресурсов быстрее, чем ожидалось, адаптировались к шокам, вызванным агрессией России против Украины", - говорится в отчете МВФ.

Однако не факт, что трюк удастся повторить в этом году. Только Европа потратила на субсидии населению и бизнесу для компенсации заоблачных цен на газ и свет сумму, эквивалентную 1,2% годового ВВП Евросоюза.

Благодаря этому нынешней теплой зимой энергетического кризиса удалось избежать, но экономисты и власти предупреждают об опасности полного прекращения поставок российского газа в ЕС, что, наряду с вступающим в силу 5 февраля эмбарго на российские нефтепродукты, чревато новым скачком цен и кризисом следующей зимой.

МВФ отмечает, что ближе к Новому году деловая активность и потребление в мире начали замедляться из-за того, что растущие цены и дорожающие кредиты подрывают финансовое благополучие людей, бизнеса, промышленности и казны, в результате чего сокращаются потребление и инвестиции - главные двигатели роста.

"В прошлом году мировая экономическая активность была подавлена ввиду борьбы с инфляцией, войны России против Украины и ковидных ограничений в Китае. Первые два фактора останутся в силе в 2023 году", - полагает МВФ.

Эксперты фонда предупредили, что шансы на неприятные сюрпризы выше, чем вероятность нового оптимистичного пересмотра прогноза, а обещанное восстановление роста благосостояния в мире далеко не гарантировано и не факт, что окажется продолжительным и устойчивым.

"Эскалация войны в Украине остается серьезнейшей угрозой глобальной стабильности. Она чревата кризисами на рынках энергоресурсов или продовольствия, а также дальнейшей фрагментацией мировой экономики", - предупредил МВФ.