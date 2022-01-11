СК Беларуси отчитался о завершении дела в отношении радикалов-анархистов

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении 10 радикалов анархистского движения, сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно материалам уголовного дела, неустановленные лица при непосредственном участии троих обвиняемых, двух мужчин и девушки (31, 29 и 26 лет соответственно), в период с 2005 по 2020 год для осуществления преступной деятельности, создания условий для ее развития и поддержания объединили ряд организованных преступных групп, созданных в Республике Беларусь и других странах, в том числе широко известных радикальных групп анархического движения «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя», которые решением МВД Республики Беларусь признаны экстремистскими формированиями, их деятельность на территории Беларуси запрещена», - говорится в сообщении.

Речь идет о деле "Марфы Рабковой", сообщают правозащитники.

«Указанные группы также имели автономные ячейки в регионах со своими неформальными лидерами, для их противоправной деятельности формировались «общаки», был создан интернет-магазин по реализации на территории Беларуси, Украины и России экстремистской литературы, одежды и иной атрибутики. В свои ряды лидеры подбирали склонную к экстремизму молодежь, активных участников фанатского движения, подыскивали лиц посредством соцсетей, администрируемых ими экстремистских интернет-ресурсов и Telegram-каналов. Все указанные объединения вошли в состав международной преступной организации в качестве ее структурных подразделений, руководство которых до задержания осуществляли трое фигурантов уголовного дела с иными лицами, которые в настоящее время скрываются от следствия и активно предпринимают попытки продолжить преступную деятельность», - также сказано в сообщении.

Утверждается, что деятельность организации и входящих в ее состав структурных подразделений была направлена на насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности, захват и удержание государственной власти неконституционным путем; разжигание иной социальной вражды и розни; организацию массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма; воспрепятствование законной деятельности государственных органов; распространение экстремистских материалов.

В СК отмечают, что 31-летний лидер уже был судим в 2011 году за участие в ряде радикальных акций на территории Минска совместно с Игорем Олиневичем, Николаем Дедком, Дмитрием Дубовским и иными представителями анархистского движения.

«В настоящее время следователями установлен факт причастности 31-летнего мужчины и 26-летний девушки – руководителей преступной организации к поджогу налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием так называемых «коктейлей Молотова. …получены неопровержимые доказательства о причастности еще двух участников преступной организации, один из которых 24-летний житель г. Бреста, к совершению злостного хулиганства возле здания ГУБОПиК в Бресте», - информирует СК.

СК указывает, что выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении находящихся на свободе и скрывающихся от правосудия на территории иностранных государств 26-летнего Левчука Дмитрия, 24-летнего Кондратовича Артура, 29-летних Халилова Романа и Журавского Евгения, имеющих белорусское гражданство, а также неустановленных лиц.

«В настоящее время обвиняемые и их защитники завершили процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, объем которого составил более 160 томов. Принято решение о передаче дела прокурору для направления в суд», - говорится в сообщении.