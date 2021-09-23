Последнее обновление: 23.09.2021 11:08

Лукашенко: На предприятиях есть шпионящие на Запад мерзавцы

Лукашенко потребовал от правительства найти на предприятиях шпионящих на Запад сотрудников.

«Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций на нашу экономику. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда", - заявил Лукашенко, принимая с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего эту сферу вице-премьера Юрия Назарова.

Он также потребовал не допустить падения в промышленности.

"Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам ни стоило». – поставил задачу пенсионер.

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