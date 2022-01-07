В мире число заражений коронавирусом превысило 300,88 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 300882620 (+2612089 сутки) по данным Worldometer на 10:40 7 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5490390 (+8175) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 37785044 (+1778326) человека, из них 92918 (+948) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 257607186 (+825588) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 59564116 (+751512) случаями заражения, Индия – 35226386 (+117100), Бразилия – 22395322 (+44218), Великобритания – 14015065 (+179756) и Франция – 11183238 (+261481). Беларусь – на 56 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 751512, Франция – 261481, Италия – 219441, Великобритания – 179756, Индия – 117100. Беларусь (1400) – на 79 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 855843, Бразилия – 619730, Индия – 483178, Россия – 313817 и Мексика – 299805. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2143, Россия – 802, Польша – 646, Германия – 305, Индия – 302. Беларусь – на 45 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 704907 случаев заражения коронавирусом и 5669 смертей.