В мире число заражений коронавирусом превысило 288,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 288577240 (+1685322 сутки) по данным Worldometer на 12:43 1 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5454434 (+8119) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 29304134 (+1046343) человека, из них 89766 (-442) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 253818672 (+630860) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 55696500 (+443677) случаями заражения, Индия – 34861579 (+22775), Бразилия – 22287521 (+10282), Великобритания – 12937886 (+189846) и Россия – 10499982 (+20638). Беларусь – на 56 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 443667, Франция – 232200, Великобритания – 189846, Италия – 144243, Аргентина – 47663. Беларусь (1510) – на 64 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 846905, Бразилия – 619109, Индия – 481486, Россия – 308860 и Мексика – 299285. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 912, США – 716, Польша – 638, Индия – 406, Германия – 244. Беларусь – на 44 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 699110 случаев заражения коронавирусом и 5578 смертей.