В Казахстане введен «критический» уровень террористической опасности

На территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности, сообщает агентство Tengrinews.

В этой ситуации спецслужбам разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение.

Кроме того, силовикам разрешено «беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения». Они могут получать доступ к переговорам или иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Предполагается также полная мобилизация и боевая готовность всех спецслужб.

Этой ночью возобновились столкновения в Алма-Ате, СМИ сообщали о продолжении контртеррористической операции в городе. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев сообщил, что со стороны «террористов» в Алма-Ате действовали снайперы со специальными винтовками. По его словам, «террористы» несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Были совершены нападения на телевышку «Коктобе» в Алма-Ате, однако их отбили пограничники, пояснил Абаев.