Последнее обновление: 03.02.2020 12:38

В Казахстане арестовали 5 подозреваемых в подготовке терактов

В городах Караганда и Тараз в Казахстане арестованы на два месяца пять человек, подозреваемых в терроризме, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

По данным ведомства, речь идет о «последователях деструктивного религиозного течения». Все арестованные ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В отношении них завели уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в ее деятельности (ст. 257 УК), а также пропаганды терроризма (ст. 256 УК).

Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан, передает РБК.

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