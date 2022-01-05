Токаев назвал протесты терактами и агрессией, запросил помощь ОДКБ

Президент Токаев квалифицировал нападения участников беспорядков в Алматы как теракты и сообщил о запросе помощи ОДКБ.

"Обращение к партнерам ОДКБ считаю уместным и своевременным", - сказал Токаев, которого цитирует Zakon.kz.

«Под Алматы сейчас идет упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями минобороны. Данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии», - также заявил Токаев.