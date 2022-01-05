Последнее обновление: 05.01.2022 18:41

Токаев пока не хочет обновленного Казахстана

Во втором за сутки обращении к нации президент Казахстана Токаев заявил, что за протестами в Казахстане стоят "финансово мотивированные заговорщики", и что он остается привержен проведению последовательных реформ.

"Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - сказал он, говоря о протестах, охвативших всю страну.

На этом фоне его заявление о том, что он вступает в должность председателя Совета безопасности, сместив тем самым с нее старика Назарбаева почти ничего не весит.

Токаев заявил, что будет действовать максимально жестко на посту председателя Совета безопасности, пообещав новые предложения по политической трансформации Казахстана.

По его словам, он остается в столице Нур Султан и надеется преодолеть «черную полосу в истории страны» «вместе с народом Казахстана».



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