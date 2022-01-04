Лукашенко подписал закон о бюджете на 2022 год с дефицитом 1,5% от ВВП

Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2022 год" с дефицитом примерно 1,5% от ВВП, текст закона опубликован на Национальном правовом портале.

«Утвердить республиканский бюджет на 2022 год по расходам в сумме 30 672 181 344 рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 27 827 460 695 рублей. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год в сумме 2 844 720 649 рублей и источники его финансирования…», - говорится в документе.

Законом утверждены бюджеты республиканского централизованного инновационного фонда в сумме 174 350 125 рублей; фонда универсального обслуживания связи и информатизации в сумме 53 000 000 рублей, фонда гражданской авиации в сумме 3 900 000 рублей, фонда национального развития формируется в сумме 107 494 600 рублей, дорожного фонда в сумме 581 173 340 рублей.

Лимит внутреннего госдолга РБ на 2022 год установлен в размере 12,8 млрд. рублей; внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, в размере 4,3 млрд. рублей.

Лимит внешнего госдолга Беларуси установлен в размере $21,5 млрд. долларов США; лимит внешнего долга, гарантированного РБ, в размере $2,2 млрд.

«В случае превышения фактических размеров внутреннего и (или) внешнего долгов, гарантированных Республикой Беларусь, над утвержденными лимитами Правительством Республики Беларусь решения о предоставлении новых гарантий не принимаются», - сказано в законе.

В 2022 году будет сформирован дополнительный резервный фонд президента сверх размера, определяемого в соответствии с Бюджетным кодексом в сумме 900 000 000 рублей. За счет этих средств будут осуществляться в том числе выплата ковидных надбавок врачам и дополнительные денежные выплаты силовикам.