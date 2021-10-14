Последнее обновление: 14.10.2021 12:07

Совмин Беларуси распределил средства централизованного инновационного фонда

Совмин Беларуси постановлением №580 от 12 октября 2021 года утвердил получателей средств республиканского централизованного инновационного фонда в объеме 32,865 млн. рублей.

В частности, ОАО «Оршанский инструментальный завод» получит 12,674 млн. рублей под Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента.

Оставшиеся 20,191 млн. будут направлены на строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса в г. Минске под создание в ГУ «РНПЦ «Кардиология» центра гибридной кардиохирургии РНПЦ «Кардиология».

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