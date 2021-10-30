Дефицит бюджета Беларуси в сентябре 2021 года вырос на 300 млн. рублей

Дефицит республиканского бюджета Беларуси по итогам 9 месяцев 2021 года сложился в размере 1,1 млрд. рублей и только за сентябрь вырос на 300 млн. рублей, сообщил Минфин РБ.

Доходы республиканского бюджета составили 19,7 млрд. рублей или 81,6% уточненного годового плана, расходы - 20,8 млрд. рублей или 69,0% процентов годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления (республиканский бюджет, местные бюджеты, государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь) за январь-сентябрь 2021 года сложились в сумме 46,5 млрд. рублей, или 78,6% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 10,8 млрд. рублей, или 76,7 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 3,0 млрд. рублей, или 82,6 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,6 млрд. рублей, или 77,6 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,7 млрд. рублей, или 90,6 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 октября 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 180,1 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2021 года составили 46,3 млрд. рублей, или 71,2 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 8,5 млрд. рублей (64,3 процента), на финансирование национальной экономики – 4,7 млрд. рублей (68,0 процентов), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 15,2 млрд. рублей (73,3 процента).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2021 года сложился в сумме 0,2 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 14,3 млрд. рублей, или 74,6 процента утвержденного годового плана, расходы - 14,0 млрд. рублей, или 74,6 процента утвержденного годового плана. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд. рублей.