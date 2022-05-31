Беларусь в январе -апреле 2022 года исполнила бюджет с дефицитом 0,1 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Доходы республиканского бюджета составили 9,7 млрд. рублей, или 33,9% уточненного годового плана, расходы - 9,8 млрд. рублей, или 29,9% уточненного годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2022 года сложились в сумме 23,2 млрд. рублей, или 34,3 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 5,8 млрд. рублей, или 31,7% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд. рублей, или 31,7% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 1,4 млрд. рублей, или 40,0% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,1 млрд. рублей, или 23,3% уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2022 года составили 22,2 млрд. рублей, или 30,9 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 4,0 млрд. рублей (26,8 процента), на финансирование национальной экономики – 2,5 млрд. рублей (36,7 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,9 млрд. рублей (30,3 процента).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2022 года сложился в сумме 1,0 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения за отчетный период составили 7,0 млрд. рублей, или 32,4 процента утвержденного годового плана. По состоянию на 1 мая 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 316,9 млн. рублей.

Расходы Фонда социальной защиты населения 6,8 млрд. рублей, или 32,2 процента утвержденного годового плана. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд. рублей.