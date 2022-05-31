Последнее обновление: 31.05.2022 16:29

Беларусь в январе -апреле 2022 года исполнила бюджет с дефицитом 0,1 млрд. рублей

Беларусь в январе -апреле 2022 года исполнила бюджет с дефицитом 0,1 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Доходы республиканского бюджета составили 9,7 млрд. рублей, или 33,9% уточненного годового плана, расходы - 9,8 млрд. рублей, или 29,9% уточненного годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2022 года сложились в сумме 23,2 млрд. рублей, или 34,3 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 5,8 млрд. рублей, или 31,7% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд. рублей, или 31,7% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 1,4 млрд. рублей, или 40,0% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,1 млрд. рублей, или 23,3% уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2022 года составили 22,2 млрд. рублей, или 30,9 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 4,0 млрд. рублей (26,8 процента), на финансирование национальной экономики – 2,5 млрд. рублей (36,7 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,9 млрд. рублей (30,3 процента).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2022 года сложился в сумме 1,0 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения за отчетный период составили 7,0 млрд. рублей, или 32,4 процента утвержденного годового плана. По состоянию на 1 мая 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 316,9 млн. рублей.

Расходы Фонда социальной защиты населения 6,8 млрд. рублей, или 32,2 процента утвержденного годового плана. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд. рублей.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование