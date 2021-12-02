Лукашенко: Путин после выборов поступил как настоящий друг

Лукашенко заявил, что Путин поступил как настоящий друг после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, и что теперь он, Лукашенко, смотри на мир его, Путина, глазами.

«Он не как союзник, он поступил и как настоящий друг, как настоящий человек», — заявил Лукашенко, говоря о решении Путина выделить силовой резерв для подавления протестов в Беларуси.

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", — пенсионер в интервью РИА Новости.

"Мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково. Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения", - утверждает Лукашенко.

Он призналcя, что испытал разочарование в Путине в период споров о цене на нефть, но прошлый год все расставил по местам.

«…я разочаровывался, пока и мне, и президенту Путину еще раз по голове не ударили наши истинные враги. И мы поняли, что пришло время встать спина к спине… и отстреливаться», — заявил Лукашенко.