Макей слышит голоса с Запада

Белорусские власти по-прежнему верят, что вынудят Запад начать диалог с режимом Лукашенко, что будет де-факто его признаниеv, и в целях достижения своей цели пытаются убедить оппонентов в том, что в Европе якобы хватает сторонников возобновления коммуникаций.

Об адвокатах возобновления диалога в воскресном эфире белорусского ТВ сказал глава МИД РБ Владимир Макей, который слышит соответствующие голоса с Запада. Слышать эти голоса Макей начал сразу после прошедшей в середине декабря встречи глав МИД стран ОБСЕ.

"Уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью со стороны наших западных партнеров", - сказал Макей.

Возникновение этих источников аудиосигнала глава МИД РБ объяснил «темными сторонами европейской демократии» и ростом белорусского экспорта.

"Во внешнеэкономической сфере, несмотря на жесточайшее давление и санкции, существенно увеличился экспорт белорусской продукции - положительное сальдо внешнеторгового баланса составило более $3 млрд", - сказал Макей.

«… удалось на международных площадках показать темные стороны европейской демократии. Практически впервые в адрес ряда так называемых демократических государств прозвучала серьезная критика со стороны международных организаций и зарубежных СМИ", - продолжил министр.

"Несмотря на уже заказанный для нашей страны похоронный марш, белорусы достойно и спокойно прошли этот период. Мы все стали намного сильнее, закаленнее и увереннее в себе и в будущем страны", - резюмировал он.

Макей не забыл о главном, подчеркнув, что Беларусь всегда выступала за конструктивный диалог.