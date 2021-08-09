Тихановская рассчитывает на конференцию высокого уровню по кризису в Беларуси

Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция в кооперации с многочисленными партнерами работает над организацией международной конференции высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы приблизить международный трибунал по преступлениям режима и провести международную конференцию высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси», - заявила Тихановская на брифинге по случаю годовщины начала протестов в Беларуси против фальсификации итогов выборов и насилия в отношении граждан страны.

«В этом году у нас появилось много новых партнеров: нас поддержали более 30 государств. Беларусь рассматривается Советом Безопасности ООН, и ОБСЕ готова стать площадкой для диалога о новых выборах», - отметила она.

«В ближайшее время мы ожидаем, что США, Великобритания и Канада объявят о согласованных санкциях против режима», - также сообщила Тихановская.

Она также отметила, что Верховный комиссар ООН по правам человека приступил к документированию фактов насилия и пыток белорусов.