ГУБОПиК: «Нам не нужны все подписчики» экстремистских телеграм-каналов

Только за первые 10 дней после принятия постановления Совмина № 575, позволяющее признавать группы граждан экстремистскими формированиями, число подписчиков крупнейших «экстремистских Telegram-каналов» сократилось на 200 тыс.

Такие данные в эфире белорусского ТВ озвучил начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав Орловский, передает БелТА.

"Люди понимают, что не нужно быть подписчиками, участниками, делиться какой-либо информацией, помогать финансированием этим экстремистским формированиям, поскольку это может повлечь серьезную уголовную ответственность. Мы обещали, что к каждому участнику такого формирования будем подходить индивидуально, исходя из его роли и значения в деятельности формирования. Нам не нужны все подписчики. Нам нужны организаторы, администраторы и лица, активно способствующие развитию этих ресурсов", - заявил Орловский.