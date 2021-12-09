Мининформ Беларуси на полгода заблокировал доступ к сайту "Брестской газеты"

Мининформ Беларуси по постановлению прокурора Брестской области заблокировал доступ к сайту "Брестской газеты" (b-g.by).

"По постановлению прокурора Брестской области Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации обеспечила ограничение доступа к идентификатору интернет-ресурса b-g.bу с запретом возобновлять его до истечения 6 месяцев", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Беларуси.

Отмечается, что в ряде публикаций на сайте присутствовала информация, которую суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на ресурсы, которые ее распространяли.

"Отдельные статьи сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Публиковалась и иная информация, которая явно негативно характеризовала общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировала деятельность государственных и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По требованию прокуратуры была признана экстремистской информпродукция Telegram-каналов "Слуцк 97%", "ОГСБ Волки", "-ОТПОР-", "КУСЬ ЗА БЕЛАРУСЬ".