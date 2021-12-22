США напомнили России, что не может быть предметом переговоров

Некоторые из предложений России по гарантиям безопасности явно не могут быть приняты Вашингтоном, но есть и моменты, по которым имеет смысл вести диалог.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге во вторник, 21 декабря.

"Есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы в том, что россияне положили на стол. Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же как есть то, что мы положим на стол, на что необходимо ответить России", - сказал глава Госдепа.

По словам Блинкена, диалог США с Россией по предложениям в сфере безопасности может начаться уже в начале следующего года, при этом Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию через различные каналы, включая двусторонние контакты, Совет НАТО - Россия и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако планов проведения новой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, сказал он.

В то же время Блинкен предупредил, что на переговорах речь должна идти не только о предложениях РФ, но и о действиях Москвы, вызывающих обеспокоенность США и их союзников.

"Россия делала заявления и публиковала документы относительно того, что у нее есть претензии, требования, обеспокоенности. Они есть и у США, и у всех наших европейских партнеров относительно действий России. Все это будет обсуждаться", - сказал он, добавив, что "будет гораздо предпочтительнее", если удастся продвинуться к цели дипломатическим путем.

Президент США "в течение многих лет предельно ясно заявлял, что есть некоторые основополагающие принципы, по которым никто не будет отступать", отметил глава Госдепа. "Ни одна страна не имеет права силой менять границы другой, ни одна страна не имеет права диктовать политику другой или указывать ей, с кем поддерживать связи, никакая страна не может устанавливать сферы влияния. Это понятие должно отправиться на свалку истории. И эти принципы нерушимы", - сказал Блинкен.