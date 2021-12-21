США назвали условия для переговоров с Россией по безопасности

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Москвой по беспокоящим ее вопросам, но предупредил о необходимости деэскалиции ситуации на границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в понедельник, 20 декабря, по итогам разговора Салливана и Ушакова,

"Салливан ясно дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности и учитывать наши опасения по поводу действий России и проходить при полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Также он отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - отмечается в документе.

При этом, по словам советника американского президента, Соединенные Штаты "готовы к дипломатическому взаимодействию через различные каналы, включая двусторонние контакты, Совет НАТО - Россия и ОБСЕ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что в ходе очередной телефонной беседы Ушаков и Салливан "продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне". Обсуждение носило деловой и прагматичный характер, условлено о продолжении контактов, сказал он.

Ранее МИД России обнародовал ультиматум по гарантиям безопасности для РФ. В числе прочего, он предполагает отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.