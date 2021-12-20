Макей назвал главное требование к дипломату: быть мужиком

Белорусский дипломат не имеет никакого права на сомнения в правильности действий власти, как и права на критику руководства.

Такое мнение о требованиях к дипломатам сегодня в очередной раз высказал глава МИД РБ Владимир Макей.

"А у нас как получается? Некоторые люди хотят получать денежку от государства и одновременно поливать грязью государство. Считаю, что это абсолютно не мужские подходы. Ты должен принять решение и быть настоящим мужиком в этом плане", - сказал министр.

Кроме «быть мужиком», требования к дипломатам в Беларуси включают профессионализм, верность долгу и Отечеству, государственный подход к делу.

"Я считаю, что если ты находишься на дипломатической службе … ты должен соблюдать те вещи, которые являются святыми для патриота своей страны: профессионализм, преданность делу и государству, любовь к государству и своему народу", - сказал Макей, ни разу не вспомнив такое требование, как соблюдение законодательства.