Словакия и Литва заявили, что не признают легитимность Лукашенко

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что у Лукашенко нет никакой легитимности для руководства страной.

«Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», - написал Корчок в соцсетях.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом сегодняшнюю коронацию Лукашенко: «Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность - это факт со всеми вытекающими последствиями".