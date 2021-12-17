Последнее обновление: 17.12.2021 13:11

КГБ проводит обыски у делегатов платформы «Сход»

Сотрудники КГБ 17 декабря проводят обыски у делегатов платформы «Сход», сообщают белорусские медиа со ссылкой на пресс-секретаря платформы Анну Кравченко.

Известно об обысках у пяти делегатов, еще трое не выходят на связь, двое якобы написали сами о намерениях покинуть организацию, так как она стала «очень токсичной и бесполезной для общества».

«Одного уже освободили под подписку о неразглашении и решение выйти из «Схода», - сообщила Анна Кравченко.

Накануне, власти Беларуси объявили платформу «Сход» экстремистским формированием.

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