КГБ проводит обыски у делегатов платформы «Сход»

Сотрудники КГБ 17 декабря проводят обыски у делегатов платформы «Сход», сообщают белорусские медиа со ссылкой на пресс-секретаря платформы Анну Кравченко.

Известно об обысках у пяти делегатов, еще трое не выходят на связь, двое якобы написали сами о намерениях покинуть организацию, так как она стала «очень токсичной и бесполезной для общества».

«Одного уже освободили под подписку о неразглашении и решение выйти из «Схода», - сообщила Анна Кравченко.

Накануне, власти Беларуси объявили платформу «Сход» экстремистским формированием.