Режим Лукашенко приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима

Белорусские власти озвучили приговоры в рамках дела Тихановского-Статкевича: Гомельский областной суд на выездном заседании в следственном изоляторе на закрытом заседании сделал свое дело.

Сергею Тихановскому было предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). По этим же статьям предъявлено обвинение оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову.

Также суд постановил обвинительные приговоры Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу.

Суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима, Сакова и Попова - к 16 годам колонии усиленного режима каждого. Цыгановичу и Лосику назначено наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима. Статкевич приговорен к 14 годам лишения с свободы в колонии особого режима.

Согласно материалам, ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц власти оценили в 3,5 млн. рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Приговор может быть обжалован в законном порядке в течение 10 дней.

Жена политзаключённого Игоря Лосика Дарья записала видеообращение об окончании процесса над ее мужем, где обратилась к Лукашенко, силовикам и сотрудникам суда.

«Вы можете посадить меня в один из ваших тонированных микроавтобусов, приставить мне к виску пистолет и, в режиме полной анонимности, вывезти туда, куда вам будет угодно. Чего же вы боитесь?». Она предложила Лукашенко встретиться, чтобы рассказать ему, через что прошел ее муж.

«Диктатор публично мстит своим самым сильным противникам. Пряча политзаключенных в закрытых судебных процессах, он надеется продолжить репрессии в тишине, но весь мир наблюдает за этим. Мы не остановимся», - заявила, в свою очередь, супруга Сергея Тихановского Светлана.