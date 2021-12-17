Главы Минздравов стран G7 назвали «омикрон» самой опасной угрозой

Новый омикрон-штамм COVID-19 является наибольшей угрозой для глобального здравоохранения, убеждены министры здравоохранения стран G7.

«Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения», — сказано в сообщении Минздрава Великобритании, передает РБК.

Главы министерств также заключили, что решающее значение при реагировании на растущее число заболевших омикрон-штаммом имеет совместная работа, которая способствует равному доступу к диагностике, секвенированию геномов вируса, вакцинам и терапевтическим средствам.

Днем ранее, 16 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что омикрон-штамм распространяется «чрезвычайно быстро». По словам специального представителя ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвида Набарро, количество новых случаев от него удваивается каждые 2-3 дня. Его распространение станет причиной «потрясения» для системы здравоохранения Великобритании, даже если подтвердится низкая летальность нового варианта инфекции, предупредил он.