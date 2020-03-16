Последнее обновление: 16.03.2020 08:09

Лидеры G7 16 марта обсудят ситуацию с коронавирусом

Лидеры стран G7 в понедельник, 16 марта, проведут телеконференцию, в ходе которой обсудят ситуацию с распространением коронавируса в мире. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе дебатов в парламенте.

"Недавно у меня были телефонные разговоры с лидерами США, Франции и Великобритании. Сегодня главы государств стран "семерки" проведут телеконференцию в 11 вечера (17:00 мск). Я рассчитываю, что мы обсудим меры, как нам объединиться в борьбе с распространением вируса", - сказал он.

В этом году США председательствует в G7, передает ТАСС.

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