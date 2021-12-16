Чуть более трети беларусов гарантировано будут участвовать в референдуме

Немногим более трети граждан Беларуси гарантировано примут участие в конституционном референдуме, если власти решатся его объявить.

Согласно совместному опросу Института социологии НАН Беларуси и Аналитического центра EcooM, только 36,6% ответили «да» на соответствующий вопрос. Еще 26,8% ответили очень по-белорусски - «скорее, да», что может означать всё что угодно.

Смелости ответить «Нет» хватило 13,5%, «скорее, нет» - 10,4%. Затруднились ответить 12% опрошенных и не нашли слов (нет ответа) еще 0,7%.

При этом, только 27,9% ответили железобетонно «да» на вопрос «Нужна ли Беларуси обновленная Конституция». Еще 30,8% ответили традиционно - «скорее, да», а «нет» и «скорее, нет» ответили соответственно 8,7% и 8,8%. Не смогли ответить 23,3%, а 0,5% вовсе не ответили на вопрос