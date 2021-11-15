Власти РБ в декабре вынесут на всенародное обсуждение поправки в конституцию

Глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко сегодня пообещал, что проект поправок в Конституцию будет вынесен на всенародной обсуждение в конце ноябре – начале декабря.

По его словам, рабочая группа сегодня фактически завершила подготовку поправок. Далее проект будет представлен на рассмотрение Конституционной комиссии.

"Пока те предложения, которые были сформулированы рабочей группой, в целом поддержаны. В последующем предстоит еще обсуждение с Конституционной комиссией… Думаю, что к концу ноября - началу декабря мы выйдем на всенародное обсуждение проекта Конституции", - сказал Сергеенко, которого цитирует БелТА.

Он также прояснил будущий «статус» Всебелорусского народного собрания.

"Предлагаться будет Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган. Соответственно определены полномочия этого органа - ряд полномочий, которые были прописаны и предложены Конституционной комиссией, и рабочая группа добавила в том числе и по избранию руководителей из состава Конституционного, Верховного судов, ЦИК, утверждение программ социально-экономического развития на пятилетие и ряд других вопросов. Нашли отражение в проекте Конституции и вопросы выдвижения кандидатов ВНС», - сообщил он.

Сергеенко также сказал, что итоговый текст поправок в Конституцию должен быть опубликован для всеобщего ознакомления за месяц до референдума.