Зеленский, Шольц и Макрон призвали возобновить «нормандский формат»

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также новый канцлер Германии Олаф Шольц призвали Россию к возобновлению работы в рамках «нормандского формата».

Об этом говорится в сообщении по итогам трехсторонней встречи, опубликованном на сайте офиса президента Украины., передает РБК.

«Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации в Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в «нормандском формате», — сказано в сообщении.

Кроме этого, Зеленский отметил, что Украина «не поддается на провокации на границе» и не имеет каких-либо агрессивных намерений. По его словам, страна остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации. «Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ», — сказал президент.

Ранее о необходимости возобновить работу «нормандского формата» отдельно заявил Шольц. По его мнению, это позволит снизить напряженность на юго-востоке Украины. «Важно использовать все возможности для разрядки ситуации, в особенности «нормандский формат». Его необходимо развивать как инструмент дальнейшего сотрудничества и диалога», — сказал канцлер.