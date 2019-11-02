Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

Государственный долг США 31 декабря 2019 года достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.

Рост национального долга ускорился с момента прихода на пост президента США Дональда Трампа — с инаугурации, когда он составлял $19,9 трлн.

В июне управление американского конгресса по бюджету предупреждало, что к 2049 году размер госдолга может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны и что речь идет о «существенных рисках» для американской экономики.

В августе на рынке американского госдолга сработал один из главных индикаторов предстоящей рецессии: стоимость двухлетних казначейских облигаций ненадолго превысила доходность десятилетних, что произошло впервые с 2007 года (тогда за этим событием последовал международный финансовый кризис), передает РБК.