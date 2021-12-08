Власти РБ хотят экстрадировать задержанную в Петербурге Яну Пинчук

Следственный комитет Беларуси направил документы российским силовикам на экстрадицию задержанной еще 1 ноябре в Санкт-Петербурге 24-летней гражданки Беларуси Яны Пинчук.

«По данным следствия 24-летняя жительница Витебска с сентября 2020 по ноябрь 2021 года в мессенджере Telegram администрировала три канала. Действуя с другими лицами, она собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений», - говорится в сообщении СК РБ.

«На момент возбуждения уголовного дела подозреваемая находилась за границей. Во взаимодействии с правоохранителями Российской Федерации 1 ноября этого года она задержана в Санкт-Петербурге. Направлены документы на ее экстрадицию», - сказано в сообщении.

Яна Пинчук была задержана 1 ноября и помещена под стражу в СИЗО-5 в Санкт-Петербурге. Девушка в последний раз была в Беларуси год назад. В Петербурге она работала официантом.