Лукашенко не хочет покидать тесные объятия Китая

Лукашенко на фоне санкций США, Великобритании, Канады и ЕС подписал Директиву № 9 "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой".

«Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства Беларуси с Китаем по широкому спектру направлений в 2021 - 2025 годах и является логическим продолжением одноименной Директивы на 2015 - 2021 годы», - говорится в официальном комментарии к документу.

Приоритетными задачами на ближайшую перспективу определены укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы "Пояс и путь".

В числе важных задач также расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области.

В целях выполнения указанных задач органам государственного управления и иным вовлеченным в сотрудничество с КНР субъектам экономической деятельности поручается обеспечить реализацию около полусотни конкретных практических мер.

«Эффективное выполнение поставленных целей будет способствовать выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень», - также сказано в комментарии.