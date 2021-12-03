Головченко обещает Западу ответные санкции в ближайшие дни

Белорусские власти в ближайшие дни примут пакет ответных экономических санкций против Запада, заявил сегодня премьер Беларуси Роман Головченко после совещания у Лукашенко.

По его словам, Беларусь несколько раз откладывала принятие ответных мер, рассчитывая на благоразумие другой стороны.

"Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", - заявил Головченко, которого цитирует БелТА.

"Список будет достаточно большой. Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы", - подчеркнул премьер.

Он также сказал, что последний пакет санкций Запада против Беларуси вызывает недоумение и заставляет усомниться в профессионализме людей, которые его готовят или подсказывают.

"Я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Если какое-то небольшое борисовское предприятие удостоено внимания Соединенных Штатов Америки, наверное, это только повод гордости для него. Ведь раньше говорили, что санкции накладываются на предприятия, которые контролируются "режимом". И даже прописывали критерии: там, где государство имеет 50% и больше. Но ведь в этом пакете уже есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю. Какое же это следование критериям? Где профессионализм? Вы даже санкции не можете правильно ввести", - возмущался Головченко.