Последнее обновление: 29.11.2021 17:35

Власти Беларуси признали экстремистскими соцсети и сайт "Белорусского партизана"

Сайт "Белорусский партизан" и все аккаунты издания в социальных сетях внесены в "республиканский список экстремистских материалов", следует из данных министерства информации Беларуси.

Речь идет, в частности, о материалах издания в Telegram-канале, Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассниках".

Включение в список произошло после вынесения судом Железнодорожного района Гомеля соответствующего решения 12 ноября. Оно "подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса", заявили в министерстве.

В издании уже прокомментировали вердикт. "Мы уверены, что свобода мнений не может считаться экстремизмом", а "согласие в обществе не достигается путем запретов и цензуры", - написали журналисты. "Мы будем думать, что делать дальше", - добавили в редакции.

В Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование