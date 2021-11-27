Последнее обновление: 27.11.2021 14:15

Власти Беларуси объявили экстремистским сайт «Брестской газеты»

Белорусские власти признали экстремистской информационную продукцию интернет-ресурса «Брестская газета», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«Брестская газета» еще в январе 21 года прекратила выпуск печатного издания, так как типографии отказались ее печатать.

Кроме того, по постановлению прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-сайту «ORSHA.ЕU Оршанский региональный портал».

По заявлениям прокуратуры Минского района информационная продукция Telegram-канала «КОПИЩЕ ИНФО» и Telegram-чата «Честное Копище» признана экстремистскими материалами.

По заявлению прокуратуры Ленинского района г.Минска информационная продукция Telegram-канала "Ленинский район для жизни" признана экстремистскими материалами.

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