В мире число заражений коронавирусом превысило 257,46 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 257462315 (+455041 сутки) по данным Worldometer на 10:15 21 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5164275 (+7872) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19862438 (+61154) человек, из них 79337 (+83) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 232435602 (+386015) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48558229 (+36633) случаями заражения, Индия – 34510413 (+10488), Бразилия – 22012150 (+8833), Великобритания – 9806034 (+40941) и Россия – 9294188 (+37120). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 48245, Великобритания – 40941, Россия – 37120, США – 36633, Польша – 23414. Беларусь (1859) – на 37 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 793539, Бразилия – 612625, Индия – 465662, Мексика – 292145 и Россия – 262843. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1254, Украина – 664, США – 404, Польша – 382, Индия – 313. Беларусь – на 43 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 638402 случая заражения коронавирусом и 4932 смерти.