В мире число заражений коронавирусом превысило 257,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 257007274 (+658377 сутки) по данным Worldometer на 9:47 20 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5156403 (+9240) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19801284 (+150319) человека, из них 79254 (+355) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 232049587 (+498818) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48521596 (+111829) случаями заражения, Индия – 34499925 (+10302), Бразилия – 22003317 (+13355), Великобритания – 9766153 (+44242) и Россия – 9257068 (+37156). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 111829, Германия – 59266, Великобритания – 44242, Россия – 37156, Турция – 23810. Беларусь (1812) – на 42 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 791098, Бразилия – 612411, Индия – 465349, Мексика – 291929 и Россия – 261589. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1332, Россия – 1254, Украина – 725, Польша – 403, Мексика – 356. Беларусь – на 51 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 636543 случая заражения коронавирусом и 4916 смертей.