Польша не признает договоренности Меркель и Лукашенко

Власти Польши не признают никаких договоренностей, касающихся миграционного кризиса на польско-белорусской границе, которые будут достигнуты без участия республики.

Об этом заявил в среду президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции во время визита в Черногорию.

"Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашими головами", - сказал он, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры и. о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Лукашенко.

"Если говорить о каких-то договоренностях, которые должны быть обязывающими для Польши и польских властей, или которые польские власти должны тем или иным образом выполнять, то это будут договоренности, достигнутые исключительно нами - в тех форматах, в которых мы непосредственно участвуем, в которых Польша представлена на соответствующем формату уровне", - добавил польский лидер.

"Никакие другие договоренности мы не признаем и не будем выполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы суверенное государство, которое имеет право само решать", - указал он.

Лукашенко и Меркель уже дважды говорили на этой неделе.