Власти РБ обвиняют польских силовиков в применении токсичных химикатов

Польские силовики на белорусско-польской границе применили спецсредства, содержащие токсичные химикаты.

"Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия", - заявил замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генштаба ВС РБ Игорь Малык, которого цитирует БелТА.

По его словам, настороженность вызывает сам факт применения таких средств в создавшихся условиях.

"Тем более что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку", - сказал Малык.

Сегодня сообщалось, что польские силовики применили слезоточивый газ после того, как скопившиеся с белорусской стороны мигранты потребовали открыть им проход для дальнейшего движения в Германию и начали забрасывать польских пограничников и военнослужащих камнями и палками.

МИД Беларуси также заявил, что инициирует расследование применения польской стороной специальных средств против беженцев на границе с привлечением международных организаций.