Польша опасается вооруженной провокации на границе с Беларусью

Власти Польши опасаются вооруженной провокации на границе с Беларусью, заявил представитель канцелярии польского президента Анджея Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

"Мы должны быть готовы ко всему", - сказал он, указав, что на польско-белорусской границе собрано много мигрантов, регулярно предпринимаются попытки прорыва границы. "Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы, - отметил Кумох. - Мы опасаемся вооруженной провокации".

По его словам, Польша собрала на границе достаточные силы, способные отразить провокации и защитить границу, передает ТАСС. Сейчас на польско-белорусской границе находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей 2020 года.