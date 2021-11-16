Кандидат в канцлеры ФРГ назвал Лукашенко «плохим диктатором»

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц назвал Александра Лукашенко "диктатором", который использует отчаявшихся людей в "позорной игре", чтобы оказать давление на Европейский Союз.

"Прежде всего, нужно четко сказать, что речь в Беларуси идет о плохом диктаторе. И не надо ничего скрывать, он потерял всякую легитимность", - заявил Шольц, которого цитирует DW.

Германский политик высказался в поддержку расширения Советом ЕС критериев санкций в отношении властей Беларуси.

Шольц выразил уверенность, что эта мера со стороны Европейского Союза - правильный ответ на действия Беларуси, добавив, что сообщения об обратном рейсе с мигрантами и беженцами, похоже, показывают, что решительная реакция европейского сообщества уже приносит свои плоды.

До этого в МИД Ирака заявили, что Багдад 18 ноября планирует выполнить первый рейс для возвращения на родину беженцев, которые находятся на границе Беларуси и ЕС.

Олаф Шольц также высказался в защиту Польши на фоне критики в связи с укреплением ей границы с Беларусью. Польские власти ранее говорили, что намерены возвести у внешней границы ЕС стену уже в первой половине 2022 года.

"Думаю, что если польское правительство принимает такое решение, то не нам говорить, что оно не должно этого делать", - заявил Шольц. Слишком легко осуждать что-то на расстоянии, не давая при этом рецептов, как урегулировать ситуацию более эффективно, отметил он.