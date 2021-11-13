Режим в Минске говорит, что готов к диалогу с Европой о миграционном кризисе

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя возможность разговора Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель, утверждает, что белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса.

"Скажу Вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог", - заявила Эйсмонт в субботу, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что Лукашенко готов обсудить с Меркель миграционный кризис, и выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.

"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", - сказал Путин.