Президент Аргентины вспомнил о диалоге после успеха оппозиции на выборах

Президент Аргентины Альберто Фернандес после того, как пропрезидентская партия «Всеобщий альянс» не получила большинства голосов на прошедших парламентских выборах, заявил, что властям страны нужно учиться на своих ошибках.

«Мы сделали ошибки. Я совершал ошибки, и мой долг — учиться на них», — заявил Фернандес, передает РБК со ссылкой на Gaceta Mercantil.

Президент Аргентины также добавил, что страна «нуждается в патриотизме», и призвал оппозиционные партии быть ответственными и открытыми к диалогу.

Выборы прошли в Аргентине 14 ноября, сменятся 127 депутатов из 257 в палате депутатов и 24 места из 72 в сенате страны. Как передает Bloomberg, по итогам подсчета более 97% бюллетеней, «Всеобщий альянс» займет в сенате меньше 37 мест, которые необходимы для созыва кворума и одобрения законопроектов.

По результатам прошлых выборов, состоявшихся в 2019 году, «Всеобщий альянс» получил в сенате большинство — 41 место из 72, тогда как оппозиции («Вместе ради перемен» и перонисты) досталось 29 мест.