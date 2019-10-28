Последнее обновление: 28.10.2019 12:40

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах.

«Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса. Я только что говорил с ним. Я пригласил его завтра на завтрак в Каса Росада, потому что должен начаться организованный переходный период», — сказал Макри.

Фернандес в свою очередь заявил, что принимает приглашение Макри. Он добавил, что он будет сотрудничать «всеми возможными способами» с Макри, чтобы справиться с тяжелой экономической ситуацией в стране, передает РБК.

После обработки более 90% голосов Фернандес набирает около 47%, этого достаточно для победы в выборах. Макри набирает около 40%. Выборы в Аргентине проходят на фоне тяжелой экономической ситуации в стране — высокой инфляции, девальвации местной валюты и роста безработицы.

Макри руководил страной с 2015 года. Он сменил на посту президента Кристину Фернандес де Киршнер, которая сейчас является напарником Фернандеса.

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