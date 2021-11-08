В Гааге прошли массовые протесты против ужесточения мер борьбы с пандемией

В Гааге в воскресенье, 7 ноября, несколько тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против ужесточения ковидных ограничений, вступивших в силу в Нидерландах днем ранее.

На фоне существенно возросшего за последнее время числа заражений и госпитализаций с COVID-19 правительство страны приняло решение вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и таких учреждениях, как магазины, библиотеки, больницы и школы.

Кроме того, в Нидерландах начинает действовать правило "3G" для посещения спортивных клубов, фитнесс-центров, зоопарков и ряда других учреждений. Это означает, что доступ к ним будет открыт лишь для переболевших COVID-19 ("genesen"), протестированных ("getestet") и привитых ("geimpft") граждан. Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра там также становится обязательным, передает DW.

Одна из участниц протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией в Гааге, выступая на сцене с речью, сравнила эти ограничения с правилами, которые действовали в Нидерландах во время оккупации страны нацистской Германией. В то же время женщина обратила внимание на резкое ограничение в правах непривитых сограждан.

Между тем на акции против политики правительства по борьбе с пандемией в Нидерландах поднимались и другие социальные проблемы в стране - в частности, недостаток доступного жилья, бедность пенсионеров и другие темы.

Массовый протест против мер по борьбе с распространением коронавируса прошел в минувшие выходные и в Германии. Так, в Лейпциге 6 ноября в ряде разрозненных шествий критиков этих мер, по данным полиции, приняли участие несколько тысяч человек. Во время разгона этих неразрешенных акций пострадал как минимум один сотрудник полиции. Бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг 7 ноября резко осудил участников протестного мероприятия, заявив, что они не стесняются контактов с правыми радикалами.