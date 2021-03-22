В Амстердаме на акции протеста задержали свыше 150 человек

В Амстердаме более 150 человек задержали в время несанкционированной акции протеста против ограничительных мер по COVID-19. Об этом сообщает полиция города.

«Задержано более 150 человек, большинство из них по статье 2.2. (нарушение общественного порядка)», — говорится в сообщении, передает РБК.

По информации ведомства, на акции протеста на Музейной площади в Амстердаме собрались около 300 человек. Сначала полицейские обратились к протестующим с предупреждением, однако они не покинули площадь. Тогда сотрудники полиции разогнали собравшихся, в том числе при помощи водометов.

Протесты против введенных из-за коронавируса ограничительных мер проходят в Нидерландах с января. После введения комендантского часа в стране в Амстердаме, Харлеме, Гааге, Роттердаме начались беспорядки. Вышедшие на улицу люди бросали петарды и камни в полицию, поджигали автомобили и разбивали витрины.

В середине февраля окружной суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах, сославшись на то, что он нарушает право на свободное передвижение и собрание. В суде заявили, что кабмин имеет право вводить такую меру в исключительных обстоятельствах, однако, не увидели оснований для этого в ситуации с коронавирусом.