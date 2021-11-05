Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь выросли на $89,8 млн.

Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2021 года составили $8549,7 млн., сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

За октябрь 2021 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на $89,8 млн. или 1,1% после снижения в сентябре на $36,8 млн. или 0,4%.

«Рост уровня золотовалютных резервов в октябре в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также увеличением стоимости монетарного золота», - говорится в сообщении регулятора.

«В октябре правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $175 млн.», - также сказано в сообщении.