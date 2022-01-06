Золотовалютные резервы Беларуси в декабре 21 года сократились на $44,1 млн.

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2022 года, по предварительным данным, составили $8,425 млрд., сообщил сегодня Нацбанк РБ.

За декабрь золотовалютные резервы снизились на $44,1 млн. или 0,5% после сокращения в ноябре на $80,7 млн. или 0,9%.

В целом по итогам 2021 года международные резервные активы увеличились на $956,5 млн. или 12,8%.

«Росту уровня золотовалютных резервов в 2021 году способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, распределение специальных прав заимствования Международного валютного фонда, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и размещения Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, а также рост стоимости монетарного золота», - говорится в комментарии Нацбанка.

На исполнение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в 2021 году потрачено около $3,1 млрд., в том числе в декабре – $220 млн.