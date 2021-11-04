Беларусь требует от Польши прекращения распространения "приграничных" фейков

МИД Беларуси 4 ноября 2021 ода вызвал Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского и заявил протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем "заходе" 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме".

«Внимание польской стороны обращено на тот факт, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы. М.Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации», - говорится в сообщении МИД РБ.

«Искусственные опереточные инсценировки, организуемые с целью создания в международном общественном мнении враждебного образа Беларуси, противоречат не только международному праву, но и всем мыслимым нормам морали», - также сказано в сообщении.

Ранее власти Польши заявили о том, что неустановленные лица в форме нарушили границу Польши со стороны Беларуси.